Roberto Mancini paura a Doha | Allarmi sul telefono ed esplosioni La chiamata della mamma e il video

Roberto Mancini si trova a Doha, dove ha ricevuto diverse comunicazioni sul telefono, tra cui un allarme con scritta in arabo e alcuni messaggi. In una telefonata, sua madre ha segnalato situazioni di emergenza, mentre sul suo dispositivo sono comparsi anche video di esplosioni. La scena si è fatta subito tesa, con Mancini che ha preso atto di quanto stava succedendo.

Ancona, 28 febbraio 2026 – "Ha iniziato a suonare l'allarme del telefono con la scritta in arabo. Sono arrivati 5-6 messaggi. Poco dopo iniziano le esplosioni. Noi eravamo a messa sono arrivati gli alert mentre eravamo in chiesa. Dicevano di tornare subito a casa e di restare in casa". Roberto Mancini racconta al Tg1 i momenti che sta vivendo a Doha. L'ex ct della nazionale, originario di Jesi (Ancona) è allenatore dell'Al-Sadd, società polisportiva di Doha, capitale del Qatar. Il tecnico italiano ha firmato un contratto con il club qatariota valido fino a giugno 2026, trasferendosi nel Golfo dopo la precedente esperienza in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roberto Mancini, paura a Doha: “Allarmi sul telefono ed esplosioni”. La chiamata della mamma e il video Spari ed esplosioni, inferno in Italia: assalto shock al portavalori, il video è spaventosoMomenti di forte paura questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha messo a segno un violento assalto a due furgoni... Gasperini avvisa: “Sul mercato non possiamo stare fermi”. Mancini: “Rigore frustrante” | VIDEO CM.ITIl tecnico giallorosso in conferenza stampa ha battuto ancora sul bisogno di rinforzi, il capitano invece torna pure sull’amarezza post-Cagliari e si... Una selezione di notizie su Roberto Mancini. Argomenti discussi: Inter a Lecce con una marcia da record in trasferta: numeri da scudetto, Chivu punta Mancini. Paura in Qatar: Roberto Mancini racconta l'attacco a Doha e le esplosioniL’ex CT azzurro, ora allenatore dell'Al-Sadd, testimonia il clima di tensione a Doha dopo una serie di esplosioni. Racconta degli allarmi via cellulare, della fuga dalla chiesa e delle strade della ci ... msn.com Roberto Mancini pronto a tornare in panchina: lo attende il QatarL’ex commissario tecnico della Nazionale, dopo l’ultima avventura come selezionatore dell’Arabia Saudita, è vicino all’Al Sadd, la squadra di Doha. Roberto Mancini è pronto a una nuova avventura in ... lettera43.it