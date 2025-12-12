Gasperini avvisa | Sul mercato non possiamo stare fermi Mancini | Rigore frustrante | VIDEO CMIT

Gasperini richiama l’attenzione sul mercato, sottolineando l’urgenza di rinforzi, mentre Mancini esprime frustrazione per un rigore discutibile. La Roma, nel frattempo, conquista tre punti importanti al Celtic Park, dimostrando solidità e rispondendo alle recenti difficoltà in campionato.

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha battuto ancora sul bisogno di rinforzi, il capitano invece torna pure sull’amarezza post-Cagliari e si sfoga sul rigore La Roma porta a casa tre punti assolutamente convincenti dal campo del Celtic Park, con una prestazione solida e che risponde a qualche interrogativo tra singoli e squadra dopo due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari. Il tecnico giallorosso Gasperini esalta in conferenza stampa la serata dei suoi giocatori: “Ci sono altre partite e spero altre conferme, mai come questa sera Ferguson è stato convincente, non solo per i due gol ma per come si è mosso e difendeva la palla. 🔗 Leggi su Calciomercato.it