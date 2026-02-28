Roberta Termali racconta la sua relazione con Walter Zenga, dichiarando di averlo seguito e di aver rinunciato anche al lavoro per stare vicino a lui. L’ex compagna del portiere dell’Inter e della nazionale afferma di essere sempre stata molto innamorata e di credere che anche lui nutrisse sentimenti simili. La sua testimonianza si concentra sulle emozioni vissute durante quel periodo.

“Colpita dalla galanteria di Zenga. Ci siamo conosciuti pian piano e non nascondo che all’inizio ero un po’ perplessa: Walter era sposato e aveva un figlio di nove mesi”. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Roberta Termali, volto televisivo tra gli anni ’80 e ’90 e pioniera dei talk sportivi, ha raccontato qualche retroscena della sua storia d’amore con l’ex portiere dell’Inter e della nazionale. “Io ero innamoratissima di lui e credo lo fosse anche lui di me – ha raccontato Roberta Termali -. Cercavo di stargli più dietro possibile. Dopo due anni, nasce Nicolò e rinuncio a tutti i lavori. Ricordo un episodio su tutti. Pippo Baudo mi avrebbe voluto come inviata esterna per Gran Varietà ma io avevo Nicky di appena 6 mesi, un papà che giocava campionato, coppe e nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roberta Termali e la sua storia con Walter Zenga: "Gli stavo dietro, ho rinunciato anche al lavoro"

