Scialpi | Per 9 anni vicino a mia madre con l'Alzheimer ho rinunciato al lavoro per questo

Domenica In, Scialpi ha parlato di quegli anni difficili passati accanto a sua madre malata. Per quasi un decennio, ha lasciato da parte la musica e il lavoro per prendersi cura di lei. Racconta di aver scelto di essere vicino alla madre, anche se questo ha significato mettere in pausa la sua carriera.

Scialpi: «Per curare mia mamma malata di Alzheimer ho lasciato il lavoro. La musica mi ha salvato»

Giovanni Scialpi si apre a cuore aperto durante la sua intervista a Domenica In.

