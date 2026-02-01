Scialpi | Per 9 anni vicino a mia madre con l'Alzheimer ho rinunciato al lavoro per questo
Domenica In, Scialpi ha parlato di quegli anni difficili passati accanto a sua madre malata. Per quasi un decennio, ha lasciato da parte la musica e il lavoro per prendersi cura di lei. Racconta di aver scelto di essere vicino alla madre, anche se questo ha significato mettere in pausa la sua carriera.
Il cantante a Domenica In ha raccontato il momento di difficoltà vissuto negli scorsi anni, quando per stare vicino a sua madre ha messo in discussione la sua carriera, allontanandosi dal mondo della musica.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scialpi: «Per curare mia mamma malata di Alzheimer ho lasciato il lavoro. La musica mi ha salvato»
Giovanni Scialpi si apre a cuore aperto durante la sua intervista a Domenica In.
