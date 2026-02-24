Infermieri prescrittori | rivoluzione sanitaria tra innovazione

Il decreto ha modificato il ruolo degli infermieri, portando a una vera rivoluzione nel sistema sanitario. La decisione nasce dalla necessità di alleggerire i carichi di lavoro dei medici e migliorare l’assistenza ai pazienti. Ora, gli infermieri prescrivono farmaci e svolgono funzioni prima riservate ai medici, influenzando l’organizzazione delle strutture ospedaliere. La riforma ha già suscitato reazioni tra gli operatori, pronti a adattarsi alle nuove regole.

Il decreto che ridefinisce il ruolo degli infermieri. Il consiglio nazionale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) ha l’annuncio di una riforma che potrebbe cambiare radicalmente il volto della sanità italiana. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha svelato i dettagli del nuovo percorso formativo per gli infermieri, che introduce lauree magistrali specialistiche e amplia significativamente le loro competenze. Tra le novità più rilevanti, la possibilità per gli infermieri di prescrivere trattamenti assistenziali, come presidi sanitari, ausili e tecnologie specifiche in ambiti come l’infermieristica di famiglia e comunità, le cure pediatriche e neonatali, nonché le cure intensive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

