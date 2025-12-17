Rissa con bottiglie e cartelli stradali davanti a un noto locale di Firenze licenza sospesa e stop di 15 giorni

Firenze, 17 dicembre 2025 – Un violento episodio di violenza scoppiato davanti a un noto locale di via Ponte alle Mosse ha causato la sospensione della licenza per 15 giorni. La rissa, che si è protratta all’esterno con il lancio di bottiglie e cartelli stradali e il danneggiamento di veicoli, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, evidenziando le tensioni tra i frequentatori e le conseguenze di comportamenti imprudenti.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Una violenta rissa tra più frequentatori di un pubblico esercizio molto conosciuto di via Ponte alle Mosse, proseguita anche all’esterno con il lancio di bottiglie di vetro e cartelli stradali e il danneggiamento di alcuni veicoli in sosta, ha portato alla sospensione della licenza per 15 giorni di un locale nel comune di Firenze. La notifica del provvedimento. Il provvedimento, notificato oggi e in vigore da domani, è stato disposto dal questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ai sensi dell’ articolo 100 del Tulps. La decisione è maturata a seguito dell’intervento effettuato nella notte del 14 dicembre dal reparto Rifredi della polizia municipale di Firenze, che ha accertato la rissa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

