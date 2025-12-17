Rissa con bottiglie e cartelli stradali davanti a un noto locale di Firenze licenza sospesa e stop di 15 giorni

Firenze, 17 dicembre 2025 – Un violento episodio di violenza scoppiato davanti a un noto locale di via Ponte alle Mosse ha causato la sospensione della licenza per 15 giorni. La rissa, che si è protratta all’esterno con il lancio di bottiglie e cartelli stradali e il danneggiamento di veicoli, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, evidenziando le tensioni tra i frequentatori e le conseguenze di comportamenti imprudenti.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Una violenta rissa tra più frequentatori di un pubblico esercizio molto conosciuto di via Ponte alle Mosse, proseguita anche all'esterno con il lancio di bottiglie di vetro e cartelli stradali e il danneggiamento di alcuni veicoli in sosta, ha portato alla sospensione della licenza per 15 giorni di un locale nel comune di Firenze. La notifica del provvedimento. Il provvedimento, notificato oggi e in vigore da domani, è stato disposto dal questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ai sensi dell' articolo 100 del Tulps. La decisione è maturata a seguito dell'intervento effettuato nella notte del 14 dicembre dal reparto Rifredi della polizia municipale di Firenze, che ha accertato la rissa. Nel corso dell'intervento, come spiegato dalla questura in una nota, è stata riscontrata la presenza all'interno del ...

