ROMA – A distanza di poco più di un mese tornano i sigilli a un esercizio commerciale di via Casilina, nel quadrante di Porta Maggiore. Il Questore di Roma ha disposto una nuova sospensione della licenza per quindici giorni, a fronte della reiterazione di gravi episodi di disturbo alla quiete pubblica e di degrado urbano. Il locale era già finito sotto la lente delle forze dell’ordine nelle settimane precedenti, a seguito delle numerose segnalazioni presentate dai residenti della zona per musica ad alto volume, liti frequenti e situazioni tali da compromettere la tranquillità del quartiere. Le verifiche condotte dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura avevano confermato la sistematicità delle condotte, portando all’adozione di un primo provvedimento di sospensione della licenza della durata di cinque giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, sigilli bis a un locale sulla Casilina: licenza sospesa per 15 giorni a Porta Maggiore

Leggi anche: Rissa con bottiglie e cartelli stradali davanti a un noto locale di Firenze, licenza sospesa e stop di 15 giorni

Leggi anche: Roma, rissa vicino a un bar a Don Bosco: sospesa la licenza per 30 giorni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Movida a Roma, sigilli per dieci giorni in locale del centro - Resteranno chiuse per dieci giorni le serrande di un noto locale in Largo Teatro della Valle, situato nel cuore della movida romana. ansa.it

Roma, il Questore chiude lo storico Piper di via Tagliamento: «Risse e aggressioni all'interno del locale» - Schiamazzi, ma anche l'eccedenza di persone oltre il numero di clienti consentito, le regole, a partire dal divieto antifumo, violate e poi il personale assunto senza titolo. ilmessaggero.it

Poppea Club chiuso, sigilli per la finta associazione culturale: era un locale a luci rosse - Per questo motivo gli agenti della polizia e gli uomini della Guardia di Finanza ... leggo.it

Sigilli al circolo di via Roma dopo i controlli della polizia che hanno riscontrato diverse irregolarità. Un 19enne è finito all’ospedale con il setto nasale rotto dopo un’aggressione. - facebook.com facebook