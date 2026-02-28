Riprese le ricerche di Sara Pedri la 32enne scomparsa 5 anni fa | Passaggi più approfonditi ad aprile e maggio

Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa 32enne scomparsa cinque anni fa in Val di Non, sono state riaperte. Le indagini sono state riprese con passaggi più approfonditi previsti per aprile e maggio. La donna è scomparsa senza lasciare tracce e le forze dell'ordine stanno conducendo nuovi controlli nella zona. La famiglia aspetta aggiornamenti ufficiali sulle attività in corso.

