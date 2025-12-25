Come si vive nella città più fredda del mondo a -71°? Auto sempre accese 10 strati di vestiti e pesce sempre fresco

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yakutsk non è un villaggio sperduto: è una città vera, con quasi 300.000 abitanti, capitale della Repubblica di Sacha, in Siberia, Russia, e affacciata sul fiume Lena. È proprio questa normalità urbana, immersa in un inverno fuori scala, che la rende un caso unico: questa è la città più fredda. 🔗 Leggi su Today.it

come si vive nella citt224 pi249 fredda del mondo a 71176 auto sempre accese 10 strati di vestiti e pesce sempre fresco

© Today.it - Come si vive nella città più fredda del mondo a -71°? Auto sempre accese, 10 strati di vestiti e pesce sempre fresco

Leggi anche: Qual è la città più fredda del mondo, dove per affrontare i -71° servono dieci strati di vestiti

Leggi anche: Qual è e come si vive nella città più fredda del mondo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.