La FIBA ha annunciato il rinvio di quattro partite delle qualificazioni asiatiche al Mondiale 2027. La decisione riguarda incontri programmati in diverse date, senza indicare nuove date stabilite. La modifica al calendario si concentra su motivi legati alla sicurezza delle squadre coinvolte. La comunicazione ufficiale è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dei rinvii.

La FIBA ha comunicato una modifica al calendario delle qualificazioni asiatiche al Mondiale 2027, con rinvii mirati a garantire la sicurezza delle squadre e la regolare gestione delle gare. Le decisioni includono la sospensione di alcune partite fino a una nuova programmazione, nel quadro di misure organizzative adottate a livello federale e continentale. FIBA resta in stretto contatto con le Federazioni Nazionali interessate e sta adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza delle squadre, dei dirigenti e dello staff coinvolti in tali partite. Le partite rinviate dei gruppi C e D si svolgeranno nelle stesse sedi inizialmente designate e verranno recuperate all’inizio della terza finestra di qualificazione, prevista per la fine di giugno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinvio di quattro partite dei Qualificasi Asiatici FIBA

L’invasione silenziosa dei calabroni asiaticiLa vespa velutina, chiamata anche calabrone asiatico, in Europa è stata avvistata per la prima volta nel 2004 in Francia.

InsideAsia – L’avvento dei giocattoli hi-tech asiaticiecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose.

Tutti gli aggiornamenti su Rinvio di.

Temi più discussi: Gestione Astem dei cimiteri di Lodi, tutto rinviato alla fine dell’anno: Disattese le promesse fatte; Messico verso i Mondiali nel caos: match rinviati per le violenze dopo la morte del narcos El Mencho; 100 giorni al Mondiale, ma in Messico si muore: rinviate quattro partite di campionato dopo l'uccisione di un narcotrafficante; Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Partite di calcio rinviate in Messico dopo l’uccisione del boss della droga El MenchoAscolta questo articolo | 2 minuti informazioni Pubblicato il 23 febbraio 202623 febbraio 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere più2googleAggiungi Oltre La Linea su G ... oltrelalinea.news

Messico: partite della Liga MX rinviate dopo l’uccisione del boss dei narcos. E arriva il MondialeIncendi e violenze nel Paese, si contano almeno 26 vittime e 27 arresti ... msn.com

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il 50enne, eletto nel 2023, accusato di maltrattamenti fisici e psicologici contro le due figlie - facebook.com facebook

IFAB ha approvato un pacchetto di misure volte a migliorare il ritmo delle partite e a ridurre le perdite di tempo durante il gioco. Ecco i principali cambiamenti che saranno implementati durante il Mondiale 2026: 1) il conto alla rovescia su rimesse laterali e calci x.com