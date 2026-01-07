Benvenuti a questa nuova edizione di InsideAsia. In questa puntata, esploreremo l’ascesa dei giocattoli hi-tech provenienti dall’Asia, analizzando le tendenze e le innovazioni che stanno rivoluzionando il settore. Un approfondimento utile per comprendere come la tecnologia stia influenzando il mercato dei giocattoli e le abitudini di consumo nella regione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Il primo numero del 2026 è dedicato alle nuove mode Pop provenienti dall’Asia. Se il 2025 è stato l’anno di Labubu, quei pupazzetti-portachiave da attaccare a zaini e borse, a forma di strani animaletti pelosi con le orecchie da coniglio e occhi enormi, realizzati da Pop Mart, l’anno venturo potrebbe regalare altre curiose sorprese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – L’avvento dei giocattoli hi-tech asiatici

Leggi anche: Protetto: Peluche intelligenti e robot: l’ascesa dei giocattoli hi-tech asiatici

Leggi anche: Toy story 5 scopri la crisi esistenziale dei giocattoli nell era tech

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

InsideAsia – Spycam e privacy violata: l’incubo invisibile delle donne in Asia - ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. msn.com

InsideAsia – L’epicentro cinese delle Terre Rare - ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. msn.com