L’invasione silenziosa dei calabroni asiatici
L’invasione silenziosa dei calabroni asiatici rappresenta una minaccia crescente in Europa, dove sono stati rilevati per la prima volta nel 2004. La loro diffusione ha portato a conseguenze negative per l’apicoltura e l’agricoltura, compromettendo gli ecosistemi locali. È importante monitorare e comprendere questa specie per adottare misure efficaci di gestione e prevenzione.
In Europa sono stati avvistati per la prima volta nel 2004. Da allora si sono insediati in vari paesi, causando problemi all’apicoltura e all’agricoltura. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Il vero ostacolo climatico è lo sviluppo energetico dei paesi asiatici poveri
Leggi anche: Roma e l'invasione dei gabbiani: dal Conclave ai tavolini dei bar
Calabrone asiatico: tutto quello che c'è da sapere sull'invasione in Europa - I calabroni asiatici stanno invadendo altri Paesi europei, diffondendo la paura tra gli apicoltori per la moria delle popolazioni di api da miele. it.euronews.com
Calabroni asiatici: ti spiego perché non dovresti MAI schiacciare una Vespa Velutina - Il calabrone asiatico (Vespa velutina) è oggi una delle specie invasive più preoccupanti in Italia e in Europa. greenme.it
Come fermare i calabroni asiatici: la trappola selettiva per proteggere api e giardini - Con l’arrivo della primavera, torna anche la minaccia dei calabroni asiatici, predatori aggressivi che mettono a rischio api, frutteti e orti. greenme.it
Il potere criminale si rafforza nella #sicilia orientale, l’invasione silenziosa degli albanesi mentre la mafia guadagna nell’ombra e appalta gli affari sporchi: #siracusa e #ragusa diventano snodo strategico internazionale della droga - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.