L’invasione silenziosa dei calabroni asiatici

L’invasione silenziosa dei calabroni asiatici rappresenta una minaccia crescente in Europa, dove sono stati rilevati per la prima volta nel 2004. La loro diffusione ha portato a conseguenze negative per l’apicoltura e l’agricoltura, compromettendo gli ecosistemi locali. È importante monitorare e comprendere questa specie per adottare misure efficaci di gestione e prevenzione.

