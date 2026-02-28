Ridotta la zona rosa a Niscemi 500 famiglie possono ritornare a casa

Il sindaco di Niscemi ha firmato un’ordinanza che riduce la zona rossa da 150 a 100 metri. La decisione permette a circa 500 famiglie di tornare nelle loro abitazioni. La Protezione civile nazionale ha comunicato questa modifica, e le autorità stanno già spostando le transenne per rendere effettiva la nuova delimitazione. La misura entra in vigore immediatamente.

Come annunciato ieri del capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha firmato oggi l’ordinanza che riduce da 150 a 100 metri la zona rossa e si sta già provvedendo a spostare le transenne più avanti. Alcune strade che ricadono prima della area di protezione, come via IV Novembre e il rione Sante Croci, sono tornate completamente libere e le persone già sono tornate a frequentarle. Si prevede il rientro a casa di circa 500 nuclei familiari. «È un momento commovente - dice il sindaco Massimiliano Conti - questa città può farcela. Da questo momento, i residenti possono rientrare, sempre nella massima sicurezza». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ridotta la zona rosa a Niscemi, 500 famiglie possono ritornare a casa Obiettivo Prato: ritornare in zona playoff. Dal Canto studia la ricetta anti-CannaraVigilia di campionato per il Prato, che domani (calcio d’avvio fissato alle 14,30, con diretta su Tv Prato) tornerà in campo per sfidare in trasferta... Frana a Niscemi (Caltanissetta), evacuate 500 persone | Il sindaco: "Situazione drammatica, state a casa"Le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione a scopo precauzionale di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio... Aggiornamenti e notizie su Ridotta. Temi più discussi: Ridotta zona rosa a Niscemi, 500 famiglie possono ritornare a casa; Ciciliano, 'sarà ridotta la zona rossa di Niscemi'; Ridotta la zona rossa, più di 600 rientreranno a casa; Sarà ridotta di 50 metri la zona rossa di Niscemi. Ridotta zona rosa a Niscemi, 500 famiglie possono ritornare a casaCome annunciato ieri del capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha firmato oggi l'ordinanza che riduce da 150 a 100 metri la zona rossa e s ... quotidiano.net Niscemi, ridotta la zona rossa a100 metri, il rientro di 700 sfollatiCirca 700 sfollati potranno rientrare, ma resta il monitoraggio costante. quotidianodigela.it La guida suprema potrebbe essere stato ucciso nell'attacco di Usa e Israele contro l'Iran. Com'è ridotta la sua casa secondo le immagini satellitari - facebook.com facebook Imu ridotta per gli affitti lunghi, Fratelli d'Italia: «Manovra che sostiene mercato e lavoratori» - Il Giunco x.com