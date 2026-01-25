Frana a Niscemi Caltanissetta evacuate 500 persone | Il sindaco | Situazione drammatica state a casa

Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di circa 500 persone e alla chiusura delle scuole. Il sindaco ha definito la situazione critica, invitando i cittadini a rimanere a casa. La zona rischia l’isolamento, mentre da Palermo arrivano aiuti come brandine per gli sfollati, in un contesto di emergenza e gestione del territorio.

Le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione a scopo precauzionale di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono stati inviati circa 70 volontari per assistere la popolazione evacuata. La zona interessata è quella compresa tra il quartiere Sante Croci, il Belvedere e l'area che arriva al torrente Benefizio e a contrada Pirillo. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, parla di "situazione drammatica" e ha disposto la chiusura delle scuole fino a nuovo ordine, con l'attivazione del Centro operativo comunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

