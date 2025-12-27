Rapina a Udine ritrovato lo smartphone rubato | un giovane denunciato per ricettazione

Gli trovano nel giubbotto il cellulare rubato a Udine: cosa hanno scoperto le autorità - Udine, i Carabinieri ritrovano uno smartphone rapinato: un giovane denunciato per ricettazione dopo una perquisizione. nordest24.it

Sedicenne rapinato a Udine, lo smartphone localizzato nella Casa dell'Immacolata - I carabinieri con la Polizia Locale e i cani hanno sequestrato anche monopattini, bici e biciclette elettriche di dubbia provenienza ... rainews.it

Rapina a un 16enne a Udine, lo smartphone ritrovato in una struttura di accoglienza dopo la perquisizione dei carabinieri - facebook.com facebook

Carabinieri di Cividale donano un calendario storico a una vittima di rapina di Torreano, mentre proseguono le indagini sui responsabili. #Friuli #Udine #Cultura #Inprimopiano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.