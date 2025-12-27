Rapina a Udine ritrovato lo smartphone rubato | un giovane denunciato per ricettazione
È stato ritrovato dai carabinieri uno smartphone sottratto durante una rapina avvenuta lo scorso 29 novembre a Udine. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Udine, che hanno eseguito un decreto di perquisizione all’interno della “Casa dell’Immacolata”, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Decesso per cause naturali: nessun mistero sulla morte di Lorenzo De Tommaso. Ritrovato il suo smartphone, rubato dalla coinquilina. Il giovane ritrovato senza vita a casa sua a Roma
Leggi anche: Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps: 47enne nei guai per ricettazione
Rapina a Udine, ritrovato lo smartphone rubato: un giovane denunciato per ricettazione - Dopo che un ragazzo era stato derubato in via Renati sono state avviate le indagini dei militari della stazione carabinieri di viale Trieste ... udinetoday.it
Gli trovano nel giubbotto il cellulare rubato a Udine: cosa hanno scoperto le autorità - Udine, i Carabinieri ritrovano uno smartphone rapinato: un giovane denunciato per ricettazione dopo una perquisizione. nordest24.it
Sedicenne rapinato a Udine, lo smartphone localizzato nella Casa dell'Immacolata - I carabinieri con la Polizia Locale e i cani hanno sequestrato anche monopattini, bici e biciclette elettriche di dubbia provenienza ... rainews.it
Rapina a un 16enne a Udine, lo smartphone ritrovato in una struttura di accoglienza dopo la perquisizione dei carabinieri - facebook.com facebook
Carabinieri di Cividale donano un calendario storico a una vittima di rapina di Torreano, mentre proseguono le indagini sui responsabili. #Friuli #Udine #Cultura #Inprimopiano x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.