Rapina a Udine ritrovato lo smartphone rubato | un giovane denunciato per ricettazione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ritrovato dai carabinieri uno smartphone sottratto durante una rapina avvenuta lo scorso 29 novembre a Udine. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Udine, che hanno eseguito un decreto di perquisizione all’interno della “Casa dell’Immacolata”, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Decesso per cause naturali: nessun mistero sulla morte di Lorenzo De Tommaso. Ritrovato il suo smartphone, rubato dalla coinquilina. Il giovane ritrovato senza vita a casa sua a Roma

Leggi anche: Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps: 47enne nei guai per ricettazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

rapina udine ritrovato smartphoneRapina a Udine, ritrovato lo smartphone rubato: un giovane denunciato per ricettazione - Dopo che un ragazzo era stato derubato in via Renati sono state avviate le indagini dei militari della stazione carabinieri di viale Trieste ... udinetoday.it

rapina udine ritrovato smartphoneGli trovano nel giubbotto il cellulare rubato a Udine: cosa hanno scoperto le autorità - Udine, i Carabinieri ritrovano uno smartphone rapinato: un giovane denunciato per ricettazione dopo una perquisizione. nordest24.it

rapina udine ritrovato smartphoneSedicenne rapinato a Udine, lo smartphone localizzato nella Casa dell'Immacolata - I carabinieri con la Polizia Locale e i cani hanno sequestrato anche monopattini, bici e biciclette elettriche di dubbia provenienza ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.