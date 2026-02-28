ricettazione a rimini giovane fermato e incarcerato per altre pene accumulate negli anni

Durante un controllo stradale a Rimini, la Polizia di Stato ha fermato e arrestato un cittadino rumeno, accusato di ricettazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti. L’arresto si inserisce in un quadro di attività di controllo sul territorio, senza altre implicazioni legate a fatti precedenti.

Un arresto per ricettazione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato avvenuto a Rimini nella serata di sabato 21 febbraio. Un cittadino rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Trieste, è stato fermato e condotto in carcere dopo essere stato identificato durante un servizio di controllo stradale ad alto impatto. Il controllo a Rimini L’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Rimini e dal Compartimento Polizia Stradale di Bologna. L’obiettivo era il contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica e il rafforzamento della sicurezza sulle strade. 🔗 Leggi su Virgilio.it

