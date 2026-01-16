Milano 70enne accoltellato in casa | fermato un giovane di 21 anni

A Rozzano, in provincia di Milano, un uomo di 70 anni è stato accoltellato alla gola all’interno della propria abitazione. La vicenda si è verificata in via delle Peonie, e nelle ultime ore è stato fermato un giovane di 21 anni. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire i motivi dell’episodio e fare luce sulla dinamica dei fatti.

Un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in una abitazione a Rozzano, comune della città metropolitana di Milano, in via delle Peonie. Al momenti un giovane di 21 anni è sotto la custodia dei carabinieri. L'allarme è scattato nella notte quando i soccorsi sono stati chiamati perché il ragazzo minacciava il suicidio, da qui la scoperta del cadavere. L'omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite.

