Riccardo Lucà caduto dalle scale a Pessione di Chieri e morto a 5 mesi inchiesta per omicidio colposo

Riccardo Lucà è morto a cinque mesi dopo essere caduto dalle scale a Pessione di Chieri, e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La madre ha chiamato i soccorsi subito dopo l’incidente, che si è verificato nella loro abitazione. Gli inquirenti stanno verificando eventuali responsabilità e cause che possano aver contribuito alla tragedia. La vicenda resta sotto indagine e si attendono sviluppi.

Il fascicolo aperto dalla procura di Torino sulla morte del bambino di cinque mesi, soccorso all'interno di una casa a Pessione di Chieri dopo l'allarme dato dalla mamma, ipotizza il reato di omicidio colposo. Il piccolo Riccardo Lucà è morto nella serata di lunedì 23 febbraio 2026, all'ospedale Regina Margherita di Torino. Era in condizioni disperate dallo scorso sabato 21. La procura dei minori ha chiesto di affidare ai nonni materni l'altro figlio di 5 anni.