Bimbo di 5 mesi morto dopo caduta dalle scale inchiesta per omicidio colposo | i dubbi sul racconto della mamma

La morte di un bambino di cinque mesi, avvenuta dopo una caduta dalle scale mentre era in braccio alla madre, ha portato a un'inchiesta per omicidio colposo. La Procura sospetta che ci siano elementi insufficienti nel racconto della madre e ha deciso di approfondire la vicenda con un'autopsia. La famiglia si trova sotto choc, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire cosa sia realmente accaduto. La vicenda resta sotto osservazione.

Tutti i dubbi sulla morte del bimbo di 5 mesi a Chieri (Torino), precipitato per le scale mentre era in braccio alla mamma: la Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. Verifiche sul racconto della donna: il figlio più grande affidato ai nonni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle scale con la mamma, i dubbi sul suo racconto: il malore, il pianto e il volo nella villettaIl bambino di 5 mesi è morto dopo essere caduto dalle scale mentre era tra le braccia della madre.

Chieri, neonato morto dopo esser "caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma", aperta inchiesta per omicidio colposoIl decesso del neonato di cinque mesi, avvenuto dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccio alla madre a Pessione, ha portato all'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morto in casa a 5 mesi, dubbi della procura sul volo dalle scale: Affidate il fratellino ai nonni; Bambino di cinque mesi sbatte la testa a Chieri: condizioni disperate, aperta un’inchiesta; Ancora in gravissime condizioni il bimbo di 5 mesi caduto per malore della mamma; Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia.

Bimbo di 5 mesi morto dopo la caduta della mamma, la Procura di Torino apre un fascicolo per «omicidio colposo»TORINO - Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Torino sul caso del bimbo di cinque mesi morto ieri a 48 ore dal ... msn.com

Morto il bimbo precipitato dalle scale a Torino: s’indaga per omicidio colposo. L’altro figlio affidato ai nonniÈ stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 mesi di Chieri (Torino) caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma ... fanpage.it

Bimbo muore all’ospedale di Taormina dopo 10 mesi di ricovero: 15 indagati. La vicenda - facebook.com facebook

Chieri, morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre x.com