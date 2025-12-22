Il bar del porto torna a riproporre il Caffè di Natale nella giornata della vigilia caffè gratis per tutti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bar del Porto ripropone il tradizionale “Caffè di Natale” in occasione della vigilia, offrendo a tutti un caffè gratuito. Un’iniziativa che intende rafforzare il senso di comunità e condividere un momento di convivialità durante le festività. Con questa proposta, il locale desidera mantenere vive le tradizioni e favorire incontri tra persone di ogni età.

Un gesto semplice, con il sapore delle tradizioni che fanno comunità: al Caffè del Porto torna il “Caffè di Natale”. Mercoledì 24 dicembre, durante tutta la giornata della vigilia, tutte le persone che transiteranno nel locale sul lungomare di Riccione (viale D’Annunzio, affaccio sulla darsena). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

