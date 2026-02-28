Riaperto il sottopasso Savonarola

I lavori di rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola a Marina Centro si sono conclusi ieri, un giorno prima rispetto al cronoprogramma previsto. Il Gruppo Hera ha portato a termine gli interventi, che hanno interessato la zona, ripristinando la funzionalità del sottopasso. La riapertura al traffico è stata ufficializzata subito dopo il termine dei lavori.

Si sono conclusi ieri, con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma, i lavori realizzati dal Gruppo Hera per il rinnovo della rete idrica e la messa in sicurezza del sottopasso Savonarola, a Marina Centro. Gli interventi avevano comportato, nell'ultimo mese, la chiusura al traffico di un tratto di via Destra del Porto – nel segmento compreso tra il ponte della ferrovia e il ponte della Resistenza – e di via Savonarola, con deviazioni opportunamente segnalate nelle strade limitrofe. Da oggi la viabilità torna dunque regolare. Le opere rientrano in un più ampio piano di efficientamento delle infrastrutture cittadine e hanno avuto...