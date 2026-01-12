Riaperto il sottopasso in stazione | sezione ridotta per i primi mesi del 2026

Da lunedì 12 gennaio, il sottopasso della stazione di Bergamo è stato riaperto, collegando via Gavazzeni a piazzale Marconi. Per i primi mesi del 2026, la sezione sarà ridotta rispetto alle normali dimensioni. La riapertura consente di migliorare la viabilità pedonale, sebbene alcune limitazioni temporanee siano ancora presenti. La struttura sarà monitorata e progressivamente riqualificata per garantire maggiore sicurezza e funzionalità.

Bergamo. Lunedì mattina, 12 gennaio, è stato riaperto il sottopasso che in stazione collega via Gavazzeni a piazzale Marconi. Il tunnel sotterraneo è ritornato percorribile dopo un anno di lavori nell’ambito della riqualificazione dello scalo ferroviario, periodo durante il quale è stato sostituito da un attraversamento a raso. Il sottopasso è un collegamento importante per lavoratori e studenti che quotidianamente arrivano in stazione, in particolare per i ragazzi che frequentano il polo scolastico di via Gavazzeni e via Europa. Nella prima parte del 2026 il passaggio sotterraneo sarà aperto con una sezione ridotta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Stazione: riaperto il sottopasso, più stretto e con telecamere in attesa dei due sovrappassi - Foto e video Leggi anche: Entro fine anno apre il nuovo sottopasso della stazione. Via dei Caniana, a maggio 2026 la ricostruzione del ponte Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo; Bergamo, il sottopasso della stazione riapre lunedì 12 gennaio; Dopo un anno, riapre il sottopasso alla stazione di Bergamo (ma con un nuovo volto); Trento, riqualificata la stazione: si va verso la riapertura graduale. Riaperto il sottopasso in stazione: sezione ridotta per i primi mesi del 2026 - Riapertura provvisoria per il passaggio sotterraneo: alla fine della riqualificazione dello scalo sarà sostituito da due sovrappassi ... bergamonews.it

Riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni: è rimasto chiuso per un anno. x.com

Se tutto va bene, da lunedì prossimo verrà riaperto il sottopasso pedonale alla stazione di Bergamo, chiuso esattamente un anno fa. - facebook.com facebook

