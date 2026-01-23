Sottopasso Savonarola e via Destra del Porto | cambia la viabilità fino a fine febbraio

Dal 26 gennaio al 28 febbraio, il Gruppo Hera realizzerà interventi di rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza nel sottopasso Savonarola. Per consentire i lavori, saranno chiuse al traffico via Destra del Porto e via Savonarola, con deviazioni indicate nelle vie vicine. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.

Dal 26 gennaio al 28 febbraio il Gruppo Hera effettuerà degli interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola che richiederanno la chiusura al traffico di via Destra del Porto e via Savonarola, con deviazioni segnalate nelle vie limitrofe.

