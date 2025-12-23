Gabriel Jesus arriva in Serie A? Dal Brasile sono sicuri | una big italiana è pronta a prenderlo in prestito I dettagli della possibile trattativa

Gabriel Jesus potrebbe arrivare in Serie A a gennaio. Il brasiliano è finito nel mirino del Milan in caso di partenza di Nkunku. Le ultime Il mercato invernale del Milan potrebbe diventare uno dei più movimentati degli ultimi anni, con incastri e decisioni capaci di cambiare volto all’attacco rossonero. Dopo aver già chiuso l’arrivo di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gabriel Jesus arriva in Serie A? Dal Brasile sono sicuri: una big italiana è pronta a prenderlo in prestito. I dettagli della possibile trattativa Leggi anche: Gabriel Jesus in Serie A? Proposto il prestito ad una big: ecco cosa sta accadendo attorno al futuro dell’attaccante brasiliano. La Juve osserva Leggi anche: Calciomercato Milan, questo attaccante piace molto a Tare: pronta la sfida alla Roma per prenderlo a gennaio. I dettagli della possibile operazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Da Zirkzee a Lucca, passando per Mainoo e Gabriel Jesus: tutte le verità sul calciomercato di Serie A; Gabriel Jesus: il Palmeiras può attendere, priorità all’Arsenal; Gabriel Jesus proposto al Milan: Rossoneri perplessi sull'operazione, il motivo; La Juve sorpassa il Milan: Gabriel Jesus in Serie A, manca solo l’ultimo ok. Gabriel Jesus in una big italiana: arriva a gennaio con lo scambio - Gabriel Jesus potrebbe firmare per un club di Serie A e lo scambio nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione ... calciomercatonews.com

Gabriel Jesus va in Serie A? Spunta una nuova indiscrezione. Quella squadra pressa per l’attaccante - Il Milan valuta il ritorno in Serie A di Gabriel Jesus: prestito secco e rinforzo offensivo per Allegri Il mercato rossonero si infiamma e un nome di calibro internazionale torna a farsi strada in Ser ... calcionews24.com

Gabriel Jesus al Milan, ci sono novità: cosa sta succedendo! - Arrivano aggiornamenti sul possibile matrimonio fra Gabriel Jesus e il Milan: ecco i possibili scenari! fantamaster.it

Arteta: “Gabriel Jesus è pronto. Per noi è importante che sia tornato e dobbiamo sfruttarlo” x.com

Milan, poker di nomi: ecco Fullkrug. Spunta l’ombra di Gabriel Jesus. A centrocampo… - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.