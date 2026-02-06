Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero L’indiscrezione

Le trattative sono ancora in corso, ma sembra che l’interesse di una grande squadra italiana per Goretzka sia concreto. Il centrocampista tedesco ha deciso di rifiutare un club europeo di alto livello e ora la sua pista in Italia si fa sempre più calda. I dirigenti stanno lavorando per portarlo a parametro zero, sperando di chiudere l’affare in tempi rapidi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Goretzka SerieA Argomenti discussi: UFFICIALE| L'annuncio del Bayern Monaco: Goretzka resta fino al termine della stagione; Ufficiale, Goretzka lascerà il Bayern a parametro zero in estate: A gennaio ha deciso di rimanere; Juve-Kolo? Inter-Kessié, Goretzka ? Milan, Napoli-Holm: mercato di oggi?; Kompany vuole un finale all'altezza al Bayern per Goretzka. Serie A più lontana per Leon Goretzka: scatto Atletico Madrid e accordo ad un passoL'Italia si allontana, per Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, spiega l'edizione tedesca di Sky Sport, è infatti sempre. tuttomercatoweb.com Goretzka, l'Atletico irrompe per anticipare il Milan e la concorrenzaDalla Spagna rimbalza con forza l'interesse dell'Atletico Madrid, pronto ad affondare il colpo Goretzka già in questa sessione di mercato ... europacalcio.it #Milan, contatti per #Goretzka. #Mateta ancora possibile In difesa si lavora per #Dragusin e #Gila #SerieA #SempreMilan facebook Leon Goretzka continua a piacere in Serie A: dopo il #Napoli, anche il #Milan ha chiesto informazioni per il centrocampista tedesco in scadenza con il #Bayern. Le probabilità di addio a fine stagione tra il classe '95 e i bavaresi sono alte. [ @DiMarzio] x.com

