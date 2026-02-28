Repubblica Napoli | Euro 2032 Napoli fuori dall’elenco Figc Il Comune | Documenti lunedì

Napoli non figura tra le città inserite dall'organizzazione incaricata nell'elenco ufficiale per Euro 2032. Il Comune ha comunicato che consegnerà i documenti necessari lunedì prossimo, mentre l'ultima nota della Figc non include la città tra le località coinvolte nel progetto. La selezione delle città ospitanti procede senza la presenza di Napoli nell'elenco attuale.

Il percorso verso Euro 2032 entra nel vivo, ma nell'ultimo aggiornamento diffuso dalla Figc Napoli non compare tra le città inserite nello stato dell'arte. Come riporta Repubblica Napoli, nell'elenco figurano Firenze, Roma, Cagliari e, per il mese di marzo, Milano, Palermo, Salerno e Genova. Assente, per ora, il Maradona. Un'assenza che ha fatto rumore, considerando che il sindaco Manfredi ha candidato ufficialmente l'impianto come una delle cinque sedi italiane per gli Europei che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia.

Euro 2032, Napoli è fuori. Non compare nel comunicato Figc che cita la delegazione Uefa: c’è lo stadio di Salerno"La delegazione Uefa ha potuto constatare lo stato d’avanzamento delle nove sedi”.

