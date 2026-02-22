Milan doppia missione contro il Parma | Champions da blindare Inter nel mirino

Il Milan cerca due vittorie contro il Parma per rafforzare la corsa alla Champions e avvicinarsi all’Inter. La squadra di Stefano Pioli punta a mantenere il ritmo in campionato e consolidare la posizione in classifica. La sfida si presenta decisiva per i rossoneri, che vogliono evitare passi falsi e continuare a credere nel sogno europeo. La partita si gioca allo stadio San Siro, con una tifoseria pronta a spingere i giocatori.

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un approfondimento sul cammino in campionato del Milan in vista della sfida di questa sera contro il Parma. In caso di vittoria, i rossoneri resterebbero a -7 dall'Inter capolista, avversaria tra due settimane in un derby da dentro o fuori. In compenso, un successo contro il club emiliano, permetterebbe al Diavolo di aumentare a 11 il proprio vantaggio sul quarto posto. A 12 giornate dalla fine della stagione sarebbe un margine molto importante. Per Allegri il vantaggio non è ancora sufficiente per stare tranquilli: "Abbiamo quattro scontri diretti con Inter, Napoli, Juventus e Atalanta e di punti a disposizione ce ne sono parecchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

