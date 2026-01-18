Compie 10 anni progetto Fieracavalli per reinserimento dei detenuti

Dal 2013, il progetto Fieracavalli ha offerto opportunità di reinserimento attraverso corsi di formazione professionale presso la casa circondariale di Montorio. In dieci anni, più di 172 detenuti hanno preso parte a percorsi per diventare tecnici di scuderia, contribuendo al loro processo di riabilitazione e integrazione sociale. Un’iniziativa che testimonia l’importanza di formare e supportare le persone nel percorso di reinserimento.

Milano, 18 gen. (askanews) – In dieci anni sono più di 172 le persone detenute nella casa circondariale di Montorio che hanno partecipato ai corsi di formazione professionale per tecnico di scuderia. Cinquantré in tutto i diplomi consegnati alla fine del percorso di studio. Sono i numeri del progetto nato nel 2016 dalla collaborazione tra Fieracavalli, Horse Valley ASD-Corte Molon e il carcere di Montorio, con l'obiettivo di rendere il rapporto uomo-cavallo un aiuto concreto per il reinserimento sociale attraverso l'apprendimento di nuove competenze lavorative spendibili nel settore equestre. Un'iniziativa che ha subito riscosso molto successo tra gli ospiti della struttura di Montorio, tanto da allestire nel carcere una vera e propria piccola scuderia con tre box, per consentire ai detenuti di svolgere sul posto le attività pratiche con i cavalli.

