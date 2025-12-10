Protocollo d' intesa tra la Questura e la clinica Pineta Grande contro la violenza di genere

Casertanews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, presso l'auditorium della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, verrà firmato un protocollo d'intesa tra la Questura e il presidio ospedaliero, finalizzato a promuovere iniziative di contrasto alla violenza di genere. L'accordo mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni per garantire maggiore tutela alle vittime.

