Protocollo d' intesa tra la Questura e la clinica Pineta Grande contro la violenza di genere

Venerdì 12 dicembre, presso l'auditorium della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, verrà firmato un protocollo d'intesa tra la Questura e il presidio ospedaliero, finalizzato a promuovere iniziative di contrasto alla violenza di genere. L'accordo mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni per garantire maggiore tutela alle vittime.

