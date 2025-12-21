Violenza di genere | firmato protocollo d’intesa per la sicurezza femminile
BRINDISI - Nel corso del workshop "Difesa Donna" dedicato alla sicurezza femminile, tenutosi oggi (21 dicembre 2025) a Brindisi, la segreteria regionale Unarma associazione sindacale carabinieri Puglia ha siglato un protocollo d'intesa con la Alliance Self Defense Academy (A.s.d.a.). L'accordo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
