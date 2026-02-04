Terni iniziativa del Movimento cinque stelle | Votare ‘No’ al referendum salva-casta significa tutelare l' autonomia della giustizia

A Terni, il Movimento cinque stelle organizza due incontri per parlare del referendum sulla giustizia. Gli attivisti invitano i cittadini a votare ‘No’ al referendum, sostenendo che questa scelta aiuta a difendere l’autonomia della magistratura. L’appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio, con diverse iniziative previste durante la giornata. La presenza si rivolge a chi vuole capire meglio cosa cambia e perché è importante partecipare al voto.

Doppio appuntamento dedicato al referendum sulla giustizia. Sabato 7 febbraio (rispettivamente alle 10.30 al Park Hotel di Perugia e successivamente alle 15.30 al Bloom Spazio Condiviso) si svolgeranno due incontri pubblici organizzati dal Movimento 5 Stelle. Parteciperanno l'onorevole Federico.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

