Referendum | il 7 marzo a Palermo corteo e kermesse per il no

Il 7 marzo a Palermo si terrà un corteo e una kermesse serale in occasione della Giornata di mobilitazione nazionale contro la legge Nordio. L’evento è promosso dal Comitato nazionale della società civile per il No e coinvolgerà manifestanti e organizzatori locali. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e prevede momenti di incontro e discussione pubblica.

Corteo e kermesse serale il 7 marzo a Palermo nell'ambito della Giornata di mobilitazione nazionale per il "No alla legge Nordio", lanciata dal Comitato nazionale della società civile per il No. Il concentramento è previsto, alle 16, di fronte al Tribunale (piazza Vittorio Emanuele Orlando).