Odontostomatologia congresso nazionale Coi Aiog il 6-7 marzo a Palermo

Il trentennale dell’attività del COI AIOG si celebra con il XXX Congresso nazionale a Palermo, il 6 e 7 marzo, a causa della lunga esperienza nel campo dell’odontostomatologia. Durante l’evento, professionisti del settore presentano le ultime innovazioni in tecnologia e pratiche cliniche, coinvolgendo specialisti provenienti da tutto il paese. La partecipazione di numerosi odontoiatri evidenzia l’interesse crescente verso le nuove metodologie e strumenti adottati. La manifestazione si concentra sulla centralità del paziente e sulle future sfide del settore.

L'evento scientifico, che si svolgerà a Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, affronta tematiche di biodiritto e innovazione applicate alla pratica quotidiana. Al centro delle relazioni scientifiche l'evoluzione della pratica clinica odontoiatrica, segnata dall'introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche, e le implicazioni etiche e giuridiche che ne derivano. L'aggiornamento scientifico si accompagna, infatti, alla necessità di una costante evoluzione dei riferimenti deontologici: consenso informato, autodeterminazione del paziente, appropriatezza delle scelte terapeutiche, responsabilità professionale, con la conseguente revisione dei profili medico-legali legati alla cura della persona.