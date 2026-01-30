I colori dell’aria a Villa d’Almè protagonisti quattro sassofoni

Questa sera a Villa d’Almè si tiene il concerto “I colori dell’aria”, con quattro sassofoni che riempiono l’aria di musica. L’evento ha attirato molti appassionati, che si sono radunati nel centro della città per ascoltare le note suonate dal vivo. La performance è partita poco dopo le 21, con i musicisti che hanno coinvolto il pubblico con melodie delicate e coinvolgenti. La musica si è diffusa tra le vie e le piazze, creando un’atmosfera speciale in una serata di fine estate.

Dopo aver toccato le località di Tavernola Bergamasca, Santa Croce di San Pellegrino Terme, Bergamo (chiesa di San Nicolò ai Celestini, chiesa parrocchiale di S. Anna, chiesa dell'Adorazione delle Suore Sacramentine), Lallio, Stezzano, Castione della Presolana, Paladina, Caravaggio, Comun Nuovo, Torre Boldone e Costa di Mezzate, stavolta "I colori dell'aria", il progetto concertistico itinerante ideato da Alessandro Bottelli per valorizzare, grazie a brani strumentali creati ad hoc da compositori professionisti, il patrimonio artistico-culturale meno conosciuto del territorio, regalando al pubblico la possibilità di apprezzare sotto una luce completamente diversa – quella del linguaggio dei suoni – opere di notevole fattura e pregio iconografico, anche di autori anonimi e, nella maggior parte dei casi, relegate ai margini dei grandi flussi turistici, fa tappa a Villa d'Almè, nella Chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita.

