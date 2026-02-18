I colori dell’aria a Villa d’Almè fanno il pieno di pubblico

Il festival “I colori dell’aria” ha attirato un grande pubblico a Villa d’Almè sabato 14 febbraio, quando si è svolto nella chiesa parrocchiale in occasione delle celebrazioni per i santi patroni Faustino e Giovita. La rassegna, ormai vicina ai quattro anni di attività, ha già attraversato quattordici diverse località della provincia, portando musica e colori nelle comunità locali. In questa occasione, la partecipazione è stata particolarmente forte, con molte persone che hanno riempito la chiesa per ascoltare il concerto.

Ormai prossima ai quattro anni di vita e consolidatasi in ben quattordici appuntamenti che hanno toccato varie località della nostra provincia, la rassegna concertistica itinerante I colori dell'aria ha fatto tappa sabato 14 febbraio nella Parrocchiale di Villa d'Almè in occasione dei festeggiamenti per i santi patroni Faustino e Giovita. Il format, nato da una felice intuizione di Alessandro Bottelli, è tanto semplice quanto fortemente innovativo: brani musicali appositamente commissionati a compositori italiani per descrivere una particolare opera d'arte, spesso sconosciuta al grande pubblico, valorizzando così tanto l'opera stessa quanto il luogo di culto che la ospita, si alternano a pezzi di repertorio e ad altri opportunamente scelti e trascritti dalla letteratura d'ogni epoca per l'inusuale formazione del quartetto di sassofoni.