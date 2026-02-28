Referendum Giustizia gli ultimi sondaggi | gli indecisi potrebbero cambiare tutto

Il referendum sulla Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo e coinvolge diverse forze politiche che si confrontano in modo acceso. I sondaggi più recenti indicano che gli indecisi potrebbero avere un ruolo decisivo nel risultato finale. Il presidente della Repubblica ha invitato a mantenere un tono moderato, ma il dibattito pubblico resta molto acceso.

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo è ormai alle porte e i partiti si danno battaglia. Il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contribuito ad abbassare i toni, ma il confronto rimane serrato. In tutta Italia è un fiorire di comitati per il SÌ oppure per il NO. La destra ritiene che il referendum sull'ordinamento giudiziario sia un'occasione per arginare le correnti e per introdurre il principio di trasparenza nella progressione di carriera dei magistrati; la sinistra agita uno spettro: se passasse la riforma, il potere giudiziario potrebbe eventualmente rimanere esposto ai condizionamenti dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggiIl Sì è in vantaggio con il 55% dei voti, anche se molto dipenderà dall'affluenza.

Referendum Giustizia, cosa dicono gli ultimi sondaggi e cosa teme la maggioranza di GovernoAl momento, secondo Swg, sia il Sì che il No si attestano sul 38 per cento dei consensi. La scorsa settimana, sempre secondo Swg, il No era al 37. La crescita del No di un punto è arrivata proprio ... blitzquotidiano.it

Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: risultato legato all’affluenzaGli ultimi sondaggi sul referendum Giustizia 2026 mostrano un vantaggio minimo del SÌ tra i votanti certi, ma tutto si giocherà sul filo di pochi voti ... quifinanza.it

