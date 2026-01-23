Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%. La differenza principale rimane nell'affluenza alle urne, che potrà influenzare significativamente l'esito finale. Restano quindi incerte le sorti di questa consultazione, con un vantaggio relativo del fronte favorevole alle modifiche richieste.

Il Sì è in vantaggio con il 55% dei voti, anche se molto dipenderà dall'affluenza. Il No sembrerebbe piuttosto distante, a dieci punti, con il 45%. L'elettorato si divide molto in base al partito: la Lega è la più 'negativa' tra le forze del centrodestra, il M5s quello in cui c'è più astensione nell'opposizione. A riportarlo è il sondaggio politico realizzato da Youtrend.🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggiGli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioIl referendum sulla riforma della Giustizia di Nordio si avvicina, con i sondaggi che evidenziano una leggera crescita dei No rispetto ai Sì.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

22 e 23 marzo referendum sulla giustizia #shorts

Argomenti discussi: Referendum giustizia fissato al 22-23 marzo 2026: cosa si vota?; Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il sì o il no; Come può cambiare la legge che rischia di decidere le prossime elezioni; Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma Nordio.

Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioProsegue la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia di Nordio: secondo l'ultimo sondaggio Emg i No salgono leggermente di più dei Sì ... fanpage.it

Spiegazione Referendum sulla Giustizia: cosa prevede, cosa cambia se vince il sì e perché non c'è il quorumReferendum costituzionale confermativo sulla riforma della Giustizia il 22 e il 23 marzo. Cosa succede se vince il sì. Tutto quello che c'è da sapere ... virgilio.it

Papetti: «Meloni si dimetterà se vince il No al referendum Non credo. Ma è utile consultare i cittadini su questo tema» - facebook.com facebook

#Referendum costituzionale sulla giustizia, a #SanVincenzo si sta costituendo il comitato per il No x.com