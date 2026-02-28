Real Madrid-Getafe lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude al Bernabeu

Lunedì 2 marzo 2026 alle 21:00 al Bernabeu si gioca il match tra Real Madrid e Getafe. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La giornata si conclude con questa partita al stadio di Madrid. Il Real Madrid ha recentemente ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, vincendo la partita che ha permesso loro di avanzare nel torneo.

Il Real Madrid ha festeggiato l’approdo agli ottavi di finale di Champions grazie alla vittoria di mercoledì contro il Benfica: la sfida del Bernabeu è stata combattuta, le Aquile hanno giocato bene ma non hanno concretizzato le occasioni avute e questo in Champions contro i Blancos è un peccato imperdonabile. Lunedì notte la squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Getafe (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Bernabeu Real Madrid-Benfica (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tante emozioni al Bernabeu?Dopo soli 6 giorni, Real Madrid e Benfica si trovano di fronte per giocare la partita di ritorno del play-off di Champions League: la gara di andata... Girona-Getafe (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Montilivi.Il Girona aveva iniziato la stagione in maniera veramente terribile e le premesse potevano far pensare a un serio rischio di retrocessione per una... Approfondimenti e contenuti su Real Madrid Getafe. Temi più discussi: Real Madrid - Getafe in Diretta Streaming; Pronostico Real Madrid-Getafe: analisi, quote e consigli; Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe; Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è stato nemmeno convocato: il motivo dell'assenza. Mbappé, allarme ginocchio: Real Madrid in ansiaMbappé ancora alle prese con il dolore al ginocchio: salta Benfica e rischia il Getafe. Il Real Madrid valuta i tempi di recupero. europacalcio.it Pronostico Real Madrid vs Getafe – 2 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Real Madrid e Getafe si giocherà il 2 Marzo 2026 alle 21:00 allo storico Stadio Santiago Bernabéu. Un appuntamento che promette ritmo ... news-sports.it Real Madrid vs Manchester City will be interesting match in this Champions League A classic. - facebook.com facebook