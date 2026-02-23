Real Madrid-Benfica Champions League 25-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tante emozioni al Bernabeu?
Il match tra Real Madrid e Benfica del 25 febbraio 2026 nasce dalla qualificazione diretta alle fasi finali della Champions League. La partita si gioca dopo appena sei giorni dall’andata, che ha visto un episodio spiacevole coinvolgere Vinicius e Prestianni. Il confronto al Bernabeu promette emozioni intense, con le due squadre determinate a ottenere la meglio. I tifosi sono pronti a sostenere le proprie formazioni in un clima di grande attesa.
Dopo soli 6 giorni, Real Madrid e Benfica si trovano di fronte per giocare la partita di ritorno del play-off di Champions League: la gara di andata è stata fortemente caratterizzata dal brutto episodio che ha coinvolto Vinicius e Prestianni. L'ambiente per la gara di ritorno si preannuncia già abbastanza caldo: José Mourinho non tornerà.
Real Madrid-Benfica (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono chiudere la praticaIl Real Madrid affronta il Benfica dopo il brutto episodio di Vinicius e Prestianni, che ha scosso i tifosi.
Benfica-Real Madrid (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ancora almeno un gol per parte al Da Luz?Il 28 gennaio, durante una partita di Champions League, Benfica e Real Madrid hanno regalato un finale emozionante, grazie a un gol decisivo del portiere Trubin all’ultimo minuto.
Anteprima Benfica - Real Madrid , Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Mourinho espulso nel finale di Benfica Real Madrid: il video e cos'è successo; Il Real Madrid si prende il secondo atto: 0-1 al Benfica e Mourinho espulso; Real Madrid-Benfica: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario.
Real Madrid-Benfica: Champions League – notizie sulla squadra, inizio, formazioni
Chi: Real Madrid-Benfica
Che cosa: Playoff Champions League, ritorno
Dove: Santiago Bernabeu, Madrid, Spagna
Quando: Mercoledì alle 21:00 (20:00 GMT)
Real Madrid-Benfica pronostico e quote
Scopri il pronostico su Real Madrid-Benfica con la chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto della sfida valida per i Sedicesimi di Champions.
Al Santiago Bernabeu è ancora tutto da decidere. La sfida di Champions tra Real Madrid e Benfica vi aspetta domani dalle 20:20 LIVE su Tv8. A seguire non perdetevi tutti i commenti e gli highlights dei playoff.
