Atletico Madrid-Real Betis domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Immediata rivincita dopo la Copa

Domenica pomeriggio l’Atletico Madrid e il Real Betis si sfideranno di nuovo, pochi giorni dopo aver giocato nella Copa del Rey. I madrileni hanno vinto con un punteggio netto e Lookman ha brillato, segnando e creando occasioni. Ora le due squadre si preparano a un’altra partita, con la voglia di dimostrare chi merita di più.

Atletico Madrid e Real Betis si troveranno di nuovo di fronte, pochi giorni dopo la sfida che ha decretato il passaggio dei Colchoneros alle semifinali di Copa del Rey: una vittoria roboante per i madrileni, che hanno subito messo in mostra un Lookman brillantissimo, protagonista di gol e assist. I Verdiblancos hanno ceduto di schianto.

