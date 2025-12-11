Rubata in pieno centro l' auto alla consigliera comunale Irene Pirotta

Nel cuore della città, la consigliera comunale Irene Pirotta ha subito un furto: la sua auto, parcheggiata in viale Trieste, è scomparsa al termine della seduta del Consiglio comunale. Un episodio che ha sorpreso e preoccupato, lasciando l'esponente politica e i cittadini riflettere sulla sicurezza nel centro urbano.

Una sgradita sorpresa al termine della seduta del Consiglio comunale per la consigliera Pirotta, che non ha più trovato la propria auto parcheggiata in viale Trieste. La macchina, una Lancia Ypsilon è sparita in pieno centro cittadino, in una fascia oraria tra le quattro del pomeriggio e le 22:00. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

