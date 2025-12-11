Fucecchio auto finisce nel canale dopo l’incidente
Stamattina a Fucecchio, un incidente stradale lungo la strada provinciale 11 ha coinvolto un furgone e un'auto, finendo con quest'ultima nel canale. I vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione.
Fucecchio (Firenze), 11 dicembre 2025 – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti questa mattina, 11 dicembre, intorno alle 07:10, lungo la strada provinciale 11 nel comune di Fucecchio a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un'autovettura. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato in seguito a un tamponamento tra un furgone e un'autovettura. L'auto, dopo l'incidente, è uscita dalla carreggiata finendo in un canale destinato alla raccolta delle acque. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha provveduto a estrarre la conducente dall'autovettura.
