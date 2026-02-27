Cervia parte la pulizia straordinaria della rete fognaria | possibili disagi alla viabilità

A Cervia, tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, Hera effettuerà una pulizia straordinaria della rete fognaria nella zona di Circonvallazione Sacchetti e Piazza Andrea Costa. L’intervento riguarda la rete fognaria nera e potrebbe causare disagi alla viabilità locale durante le operazioni. La pulizia si svolgerà durante la notte, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento delle infrastrutture.

Nel comune di Cervia, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, Hera realizzerà una pulizia straordinaria della rete fognaria nera nella zona di Circonvallazione Sacchetti e Piazza Andrea Costa. I lavori saranno effettuati nelle ore notturne (dalle 20 di domenica alle 6 del mattino successivo).