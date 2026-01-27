I pasdaran tra i gruppi terroristici la proposta del ministro Tajani fa infuriare l’Iran Convocata l’ambasciatrice italiana | Irresponsabili

L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana a Teheran in risposta alle dichiarazioni del ministro Tajani sulle Guardie della rivoluzione, considerate irresponsabili. La tensione diplomatica si intensifica tra i due paesi, evidenziando le delicate relazioni internazionali e le reazioni ufficiali alle dichiarazioni politiche.

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri, Paola Amadei. La decisione arriva dopo quelle che Teheran definisce «dichiarazioni irresponsabili» del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulle Guardie della rivoluzione. Lo riporta Iran International, che cita i media di Stato iraniani. Tajani ha annunciato che giovedì, durante il Consiglio Affari Esteri dell’Ue, l’Italia proporrà l’inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, in coordinamento con i partner europei. « Oltre 30 mila morti: se i dati sono confermati, siamo ai livelli di Gaza», ha dichiarato Tajani ai microfoni di Rai Radio 1.🔗 Leggi su Open.online

