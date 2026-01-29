Iran Ue sanziona ministro Interno Momeni e tre comandanti dei Pasdaran

Il Consiglio europeo ha deciso di mettere sotto sanzione il ministro dell’Interno iraniano Eskandar Momeni e tre comandanti dei Pasdaran. La misura arriva in risposta alle violenze e alle repressioni delle proteste delle ultime settimane in Iran. La decisione punta a mettere pressione sul governo di Teheran, che da tempo si scontra con l’opposizione e la comunità internazionale.

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha deciso di sanzionare il ministro dell'Interno iraniano Eskandar Momeni per la sanguinosa repressione delle manifestazioni delle scorse settimane. Lo riporta la Gazzetta Ufficiale Ue. In tutto sono inseriti nell'elenco 15 alti funzionari e magistrati del regime, oltre a sei persone giuridiche. Tutti vengono sottoposti a misure restrittive come il.

