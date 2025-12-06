Controlli a San Cristoforo | raffica di multe per guida senza casco e sequestro di 180 chili di frutta in via Della Concordia

Vasta operazione di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, coordinata dalla polizia con l'obiettivo prioritario di contrastare il mancato utilizzo del casco protettivo. L'intervento, parte di un piano disposto dalla Questura per la sicurezza stradale, ha visto impegnati gli agenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

