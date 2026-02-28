I vigili del fuoco di Pavia hanno organizzato ieri nella sala dell’Annunciata una cerimonia per celebrare l’87° anniversario del Corpo, con il tema

"Lì dove serve" era questo il tema scelto per la prima festa ufficiale nell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che il comando di Pavia ha celebrato ieri nella sala dell’Annunciata. "Per me è un’emozione doppia – ha detto il comandante Daniele Panza –: è la prima festa del corpo nazionale istituita l’anno scorso quindi rappresenta un momento storico ed è la mia prima festa a Pavia dove sono arrivato da meno di un mese". La giornata è stata l’occasione per celebrare tutti coloro che indossano la divisa dei vigili del fuoco per il loro impegno a difesa delle persone e per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio augurale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Raduno in sala dell'Annunciata: "La prevenzione tra gli impegni"

