Vannacci a Sanremo | il generale tra platea dell’Ariston e impegni politici in Liguria

Trasferta a Sanremo per il generale Roberto Vannacci, atteso nella città dei fiori a partire da domani 26 febbraio. Il leader di Futuro Nazionale sarà presente anche al Festival di Sanremo, dove prenderà parte alla serata del 27 febbraio in qualità di spettatore. “ Sono invitato e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo”, ha confermato lo stesso Vannacci all’AdnKronos, chiarendo che la partecipazione riguarderà esclusivamente la fruizione dell’evento musicale dall’Ariston. La visita in Liguria non sarà però soltanto legata alla kermesse canora. In agenda sono previsti anche diversi incontri politici sul territorio regionale, inseriti nel quadro delle attività del movimento guidato dal generale. La presenza di Vannacci al Festival aggiunge così un elemento di attenzione mediatica attorno alla manifestazione, tradizionalmente crocevia non solo musicale ma anche simbolico per figure del mondo istituzionale e pubblico che scelgono di assistere allo spettacolo nella città dei fiori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

