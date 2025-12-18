Natale in auto e moto d' epoca | un raduno tra tutti gli appassionati di veicoli storici

Vivi la magia del Natale tra motori d’epoca con un raduno speciale a Palermo. Il gruppo

In occasione delle feste natalizie il gruppo "Passione. auto e moto d'epoca Palermo" ed il "Gruppo Fiat 500 & 126 Palermo " in collaborazione con " La casa di Lucia" e Sikania Eventi stanno organizzando un piacevolissima e coloratissima passeggiata tra tutti gli appassionati dei veicoli storici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

