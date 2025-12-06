‘L’avventura di Natale’ torna a CityLife Shopping District | escape room e laboratori firmati Lego
Milano, 6 dicembre 2025 – CityLife Shopping District si veste per le feste: dopo il successo dello scorso anno, torna il magico evento ‘L’Avventura di Natale’ in collaborazione con Lego Italia. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la magia del Natale animerà Piazza Tre Torri e gli spazi interni dello Shopping District con un programma di esperienze gratuite pensate per famiglie e bambini, che uniscono creatività, gioco e condivisione. L’iniziativa di CityLife Shopping District, realizzata in partnership con SmartCityLife e Lego Italia, è parte del progetto promosso dal Comune di Milano “Il Natale degli Alberi”, che, anche quest’anno, accende la città con installazioni e attività dedicate al periodo natalizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il magico evento “L'AVVENTURA DEL NATALE ” a Piazza Tre Torri e negli spazi interni di CityLife Shopping District, in partnership con LEGO e SmartCityLife. Nel cuore di Piazza Tre Torri, all’interno della sugge - facebook.com Vai su Facebook
Pronti all’avventura più sorprendente delle feste? Natale Senza Babbo sta per arrivare, una commedia irresistibile che stravolgerà il vostro Nalate! Luisa Ranieri e Alessandro Gassman ti aspettano con # su Prime Video tim.social/offerte Vai su X
Insegna Generali, il quartiere Citylife torna alla normalità, ma la procura lavora all’inchiesta per fascicolo colposo - Tra le possibili cause del collasso dell’insegna di Generali sulla Torre Hadid, nel prestigioso quartiere di Citylife a Milano, c’è il caldo intenso di questi giorni, che avrebbe compromesso la ... Come scrive ilsole24ore.com
CityLife celebra la pizza. Torna il Coca-Cola Village tra eventi, gusto e tradizione - di Raffaella ParisiUno dei piatti più amati e conosciuti al mondo attira sempre un ampio pubblico. Si legge su quotidiano.net