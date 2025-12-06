Milano, 6 dicembre 2025 – CityLife Shopping District si veste per le feste: dopo il successo dello scorso anno, torna il magico evento ‘L’Avventura di Natale’ in collaborazione con Lego Italia. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la magia del Natale animerà Piazza Tre Torri e gli spazi interni dello Shopping District con un programma di esperienze gratuite pensate per famiglie e bambini, che uniscono creatività, gioco e condivisione. L’iniziativa di CityLife Shopping District, realizzata in partnership con SmartCityLife e Lego Italia, è parte del progetto promosso dal Comune di Milano “Il Natale degli Alberi”, che, anche quest’anno, accende la città con installazioni e attività dedicate al periodo natalizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘L’avventura di Natale’ torna a CityLife Shopping District: escape room e laboratori firmati Lego